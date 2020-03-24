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Fatih Terim'in kızından açıklama

Korona virüsü tedavisi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

24.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:06
Fatih Terim'in kızından açıklama

Korona virüsü tedavisi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Buse Terim, "Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden korona virüsü testinin pozitif çıktığını ve tedavi altında olduğunu söylemişti. Bugün de Fatih Terim'in kızı Buse Terim Buse Terim Bahçekapılı babasının durumu ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından videolu açıklama yapan Buse Terim Bahçekapılı, "Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hem bu süreçte evinde olup bu konuyu merak edenler için, hem de bu mecrada bu kadar takipçi varken, birkaç konuda bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunun da görevim olduğunu düşünüyorum. Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak. Tüm mesajlarınız, tüm iyi dilekleriniz için çok çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Umarım ülkece, bu süreci olabildiğince minimum hasarla atlatırız"

Elimden geldiği ince bilgilendirme yapacağım diyen Terim, "Arada buradan bilgilendirme yapacağım. Mümkünse evinizden çıkmayın. Lütfen kendinizi evinizde izole edin ve bu hastalığı başkalarına bulaştırma riskini en aza indirin. Tekrar söylüyorum. Dün yazdığım yazıda da bunu söyledim. İnanın bana bu korku, hiçbir şekilde yanına gidememek. Hiçbir şekilde yanına gidemezsiniz. Eğer ailenizden birine bir şey olursa, hiçbir şekilde gidemezsiniz, yasak. Lütfen bunu düşünerek hareket edin bundan sonrasında. Elimden geldiğince bilgilendirme yapacağım. Umarım ülkece bu süreci olabildiğince minimum hasarla atlatırız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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