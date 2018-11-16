Fatih Terim'in Eski Öğrencisi Daniele Adani: Terim Abartılıyor!
Fatih Terim'in Fiorentina'dan öğrencisi olan Daniele Adani, "Terim'in Türkiye'de yaptıklarına saygı duyuyorum ancak onun abartıldığını düşünüyorum.'' dedi.
Sky Sports'ta yorumculuk yapan ve futbolculuk kariyerinde Mircea Lucescu ve Fatih Terim ile çalışan Daniele Adani, Fatih Terim ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.Adani, kariyeri boyunca çalıştığı en iyi teknik adamın şu anda A Milli Takımımızın başında bulunan Mircea Lucescu olduğunu ifade etti.
"DOĞAÇLAMA BİR TARZI VARDI"
Corriere de Sport'a konuşan Adani,Lucescu için 'çalıştığım en iyi teknik adam' derken, Fatih Terim ile ilgili ilginç ifadeler kullandı. Adani, Fiorentina'da birlikte çalıştığı Fatih Terim için, "Türkiye'de yaptıklarına saygı duyuyorum ancak onun abartıldığını düşünüyorum. Çalıştığımız süreçte doğaçlama bir tarzı vardı. Farklı bir çalışma şekli ve kültürü vardı. Bunlara güvenmek için ise çok az bilgiye sahipti." dedi.
(Ajansspor)
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