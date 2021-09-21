Fatih Terim'in elini öpen taraftar: 'Hocam sakın takımı bırakmayın' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih Terim'in elini öpen taraftar: "Hocam sakın takımı bırakmayın"

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Spor
Fatih Terim'in elini öpen taraftar:

- Fatih Terim'in elini öpen taraftar: "Hocam sakın takımı bırakmayın" Galatasaray'a Kayseri'de coşkulu karşılama Yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri'de coşkulu bir şekilde karşılanırken, Fatih Terim'in elini öpen bir taraftar da, "Hocam sakın takımı bırakmayın" dedi.

KAYSERİ (İHA) - - Fatih Terim'in elini öpen taraftar: "Hocam sakın takımı bırakmayın"

Galatasaray'a Kayseri'de coşkulu karşılama

KAYSERİ - Yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Kayseri'de coşkulu bir şekilde karşılanırken, Fatih Terim'in elini öpen bir taraftar da, "Hocam sakın takımı bırakmayın" dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, kente geldi. Erkilet Havaalanı'na inen futbolcular ve teknik heyeti, taraftarlar karşıladı. Bu sırada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in havaalanından çıktığını gören taraftarlar da 'İmparator' tezahüratları attı. Bu sırada bir taraftar, forma imzalamak için yanlarına gelen Fatih Terim'in elini öperek, "Hocam sakın takımı bırakmayın" dedi.

Havaalanı dışında konfeti yakılırken, heyeti taşıyan otobüs kamp yapacakları otele hareket etti.

Fatih Terim'in elini öpen taraftar: Hocam sakın takımı bırakmayın

Fatih Terim'in elini öpen taraftar: Hocam sakın takımı bırakmayın

Fatih Terim'in elini öpen taraftar: Hocam sakın takımı bırakmayın

Fatih Terim'in elini öpen taraftar: Hocam sakın takımı bırakmayın

Fatih Terim'in elini öpen taraftar: Hocam sakın takımı bırakmayın

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Spor Haberleri
Galatasaray'da sürpriz karar! Fatih Terim, yıldızlarını Kayseri deplasmanına götürmedi

Galatasaray'da sürpriz karar! Fatih Terim, yıldızlarını Kayseri deplasmanına götürmedi

 Hem suçlu hem güçlü! Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü

Hem suçlu hem güçlü! Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü

 Galatasaraylı eski dostlar arasında gerginlik! Yardımcılar araya girdi

Galatasaraylı eski dostlar arasında gerginlik! Yardımcılar araya girdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sezai Temelli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gökhan Çıra Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fatih Terim'in elini öpen taraftar: 'Hocam sakın takımı bırakmayın' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 19:16:00. #1.17#