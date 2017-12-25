Fatih Terim'in Elinde Dikkat Çeken Dosya!
Fatih Terim'in yönettiği antrenmanda elinden hiç bırakmadığı dosya dikkat çekti. Terim'in elindeki bu dosyada takımdaki sakat oyuncular ve izinli oyuncuların isminin olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın evinde oynayacağı Bucaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde basına açık gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Pas çalışma ile devam antrenman dar alan çift kale maçla sona erdi.KIRMIZI DOSYA DİKKATLERDEN KAÇMADI
Fatih Terim'in yönettiği idmanda tecrübeli teknik adamın elindeki kırmızı dosya merak uyandırdı. Muhabirler arasında tartışma konusu olan dosyanın içindeki bilgiler idman sonunda ortaya çıktı. Fatih Terim'in takımla ilgili izinli, sakat ve futbolcuların form durumlarına yönelik bir rapor istediği ve elindeki dosyanın da o bilgileri içerdiği öğrenildi.
YORUMLAR (7)
-
Fatih hocayi cekemiyen bazi gücler kebapci mebapci diye akli sira Fatih hocayi ihtibarsizlaştirmak istiyorlar aklinca ama Fatih hocanin o kebapçiya nasıl bir ders verdigini kimse bilmiyor.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Bu da kim ?? bazılları korkak kaçtı diyorlar bu adam için ..o bu muCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Fatih yediği yumruğun sahibi selhatinin alaçatıdaki yerine gitim iyi vurmuş eline sağlık olsunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
abarttınız artık her haber fatih terımCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
-
Fatih hoca ya küllerinden yeniden doğacak ,ya da silinip gidecektir ,gönlüm küllerinden yeniden doğmasından yana ,bu ülkeye kazandırdığı başarıları "iyi niyetli ve gerçekçi" hiçkimse inkar edemez ,rakiplerimizin eksileri ile ego tatmini ve seviyesiz yaklaşımlar taraftarlığa yakışmaz neticede bu bir spor ve hak edene verilen ödüldür şampiyonluk ,kolay gelsin Fatih hoca.....Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
artık bilimsel yöntemler Türk Futbolunda kullanılmalı. . Dünyadaki en iyi futbolcular baz alınıarak bir sistem oluşturulmalı ve futbolcular bu sistem ve analizle seçilim alınmalı yetiştirilmeliCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Fatih SULTAN TerimCevap Yaz 6 Yayından Kaldır