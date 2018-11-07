Fatih Terim'in Çaresiz Fotoğrafı, Sosyal Medyada Gündem Oldu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dün akşam Schalke maçındaki görüntüsü, sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.
Sıkıntılı bir dönemden geçen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Schalke deplasmanında skor 2-0 olduktan sonra büyük yıkım yaşadı.
Sakat oyuncuların çokluğu ve cezalı futbolcular nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Terim'in yönetimindeki Galatasaray, son 5 resmi maçında galibiyet yüzü göremedi.
TAKIM EN SON ANTALYA'DA KAZANDI
Sarı-kırmızılı takım, en son 6 Ekim'de Antalyaspor deplasmanında 1-0 kazanmıştı.
Dün gece 2-0'dan sonra Terim'in yedek kulübesinde yardımcısı Ümit Davala ile birlikte görüntüsü, sosyal medyada çok konuşuldu.
YORUMLAR (149)
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Adanaliyik degilmi fatih hocam gerisini bos ver uzulme buda gecerCevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
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Yakında kaçar.9 trilyon da cengizden alır.doğru selonun yanına,damarları da götür.Cevap Yaz 7 8 Yayından Kaldır1010: Adam TFF yle zorla mı sözleşme yaptı kovdular o da tazminatını aldı çok da iyi yaptı size yapılsa 1 tl nizi bile istersiniz5 9 Yayından Kaldır
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Adamı italyanlar 2 ayda çözdü,cebine para koyup kışaladılar. Biz alıp başımıza koyduk. Önce gs yi sonra türk futbolunu ensondada kendini bitirdi cebi para doldu ama herşey bittiCevap Yaz 12 7 Yayından Kaldır
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Adamı italyanlar 2 ayda çözdü,cebine para koyup kışaladılar. Biz alıp başımıza koyduk. Önce gs yi sonra türk futbolunu ensondada kendini bitirdi cebi para doldu ama herşey bittiCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır