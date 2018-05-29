Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Takımı İtalya'ya Götürüyor

Süper Lig'in şampiyonu, yeni sezonda Cim Bom'u Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da, yeni sezonun kamp programı belli oluyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in, hazırlıkların ilk etabına İtalya'da başlamak istediği belirtildi. Bu nedenle Çizme'nin birçok bölgesinde tesis arayışına başlandığı ve birçok yerle anlaşma sağlandığı öğrenildi.

SEÇİM BİTTİ, ENGEL KALMADI

Fanatik'in haberine göre; anlaşmaların imzaya dökülmesi için seçim süreci bekleniyordu. Artık başka bir engel kalmadı. Galatasaray'da kamp programının son halinin önümüzdeki günlerde resmi siteden duyurulması bekleniyor.