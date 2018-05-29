Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Takımı İtalya'ya Götürüyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kamp merkezi olarak İtalya'yı belirledi, birçok tesisle anlaşma sağladı.
Süper Lig'in şampiyonu, yeni sezonda Cim Bom'u Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da, yeni sezonun kamp programı belli oluyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in, hazırlıkların ilk etabına İtalya'da başlamak istediği belirtildi. Bu nedenle Çizme'nin birçok bölgesinde tesis arayışına başlandığı ve birçok yerle anlaşma sağlandığı öğrenildi.
SEÇİM BİTTİ, ENGEL KALMADI
Fanatik'in haberine göre; anlaşmaların imzaya dökülmesi için seçim süreci bekleniyordu. Artık başka bir engel kalmadı. Galatasaray'da kamp programının son halinin önümüzdeki günlerde resmi siteden duyurulması bekleniyor.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (15)
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Yorumlara bakıyorum da havada bi çekememezlik seziyorum.hepiniz adamın başarılarını kıskanıyorsunuz.SONUNA KADAR İMPARATOR TERİM.Bu arada önümüzdeki 5 yıl şampiyonluğu unutun siz.hahahaCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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bakıyorumda ne kadar insana batıyomuş fatih terim... bilmem benim vergilerimle felan almış diyen embesil tff özerk ve kendi bütçesi var para ordan ödeniyor sende boş boş konuşuyon... ulan inadınıza fatih terim tamammı hepinizin babası kocası fatih terim o yüzden sevmiyosunuz :)Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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yılmaz vural ne dedi fatih terimin 2 tane takımı var biri gs biri mili takım gs den kovuluyor mili takıma gidiyor mili takımdan kovuluyor gs ye gidiyor dünyanında paralarını alıyor gelsinde doğudan bir takımı şampiyon yapsın haramzade fatih terimCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Avanta almıştır yoksa neden gitsin?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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çakma kabadayı ve haramzade fatih sen git kebapçı seloyla kavga yap sen ne anlamışsın futbol oynatmaktan çaraşamba pazarı futbol oynatıyon taktik maktik yok haramzade dolarcı fatihCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır