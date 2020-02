Fatih Terim'in açıklamaları

02.02.2020 23:47 | Son Güncelleme: 02.02.2020 23:47

Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

Fatih Terim: Kazanmaya devam ederek Galatasaray'ı olduğu yere; en öne çıkarmalıyız

"Bu tip geri dönüşlere alışığız ama bu sefer kolay değil"

"Ömer ve Adem'in performansından memnunum""Üç puan kazanmak ilk yarıdan çok daha zor""Sakatlıklardan şikayet etmiyoruz, eksik olan oyuncuların yerine alternatifler arıyoruz"

Robert Prosinecki: Galatasaray bizden iyiydi, maçı hak etti

Serhan TÜRK - Özgür KABAN/ İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "En ufak beraberlik ve mağlubiyet sizi zirveden uzaklaştırıyor. Artık kazanmaya devam ederek en öne en üstte Galatasaray'ın olduğu yere çıkmak istiyoruz" dedi.Süper Lig'in 20'nci haftasında Galatasaray sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sonunda düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.Rakiplerine göre kredilerinin az olduğunu belirten Fatih Terim, "Rakiplerimizin kaybettiği veya kaybetmediği hafta mesele bizim kaybetmememiz. O zaman bir anlamı oluyor, onlara yakınlaşmak adına. Bu işin teknik, taktik ve fizik yanı bir tarafa böyle zamanlarda işin psikolojisini yönetmek kolay değil. Bugün memnunum, beraber savaşmayı ve oynamayı gördük. Puan olarak yaklaşmamız bizi mutlu ediyor. Bizim ikinci yarı başında rakiplerimiz kadar kredimiz yoktu. Bizim kayıpsız gitme mecburiyetimiz kolay bir şey değil. Oyuncularımı kutluyorum, iyi başladık, iyi devam ediyoruz. Galatasaray, bu tip geri gelmelere alışık ama bu sefer kolay değil, ümit ederim aynısı olur" diye konuştu.FATİH TERİM: KAZANMAYA DEVAM EDEREK GALATASARAY'I OLDUĞU YERE, EN ÖNE ÇIKARMALIYIZİkinci yarının ilk yarıdan daha zor geçeceğini ifade eden Fatih Terim, "Her teknik adamın gönlünde birçok aslan yatar. Gönül ister ki hiç kaybetmeyelim ama kolay değil. En ufak beraberlik ve mağlubiyet sizi zirveden uzaklaştırıyor. Artık kazanmaya devam ederek en öne, en üstte Galatasaray'ın olduğu yere çıkmak istiyoruz. Bir rakiple değil birçok rakiple uğraşıyoruz. İkinci yarıya herkes çok ciddi hazırlanmış, herkes takviyesini yapmış. Üç puan kazanmak ilk yarıdan çok daha zor. Biz her takıma saygı duyarak kendi oyun, istek ve coşkumuzu rakiplere kabul ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu."ÖMER VE ADEM'İN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"Ömer Bayram ve Adem Büyük performansından memnun olduğunu söyleyen Terim, "Ömer ve Adem bu sene çok iyi performanslar gösteriyorlar. Ceza sahasına girme konusunda çok cömertiz. Ceza sahasına çok giriyoruz ama rakibi daha fazla tehdit etmeliyiz. Şut atmalıyız, bunun üzerine çalışıyoruz. Adem ve Ömer, beklentiler düşünüldüğünde çok iyiler. Yeni bir mevki, yeni bir Ömer kazandık, bunu da hak ediyor. Adem de kendine verilen görevi çok iyi yerine getiriyor, ondan da memnunum" ifadelerini kullandı."SAKATLIKLARDAN ŞİKAYET ETMİYORUZ, EKSİK OLAN OYUNCULARIN YERİNE ALTERNATİFLER ARIYORUZ"Sakatlıklar nedeni ile sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Fatih Terim, "İyi bir golcünüz, nokta adamınız, hareketli bir santrforunuz var ise bu avantajdır ama sadece onunla da olmuyor. Rakip yarı alanda oynama isteğimiz ve burada pasın isabet oranının yüksek olması bizi pozisyonlara sokuyor. İleride topla, topsuz hareketli oyunculara ihtiyacımız var. Bunu da başarıyoruz. Belhanda, Emre, Jesse, Onyekuru, beklerimiz hepsi ceza alanına giriyor. Antrenörlüğümün başından beri hücuma önem verdiğim bir gerçek. Bu arada enteresan sakatlıklar da veriyoruz. Luyindama'dan da faydalanamıyoruz. Emre Akbaba, aynı yerden iki kere ayağını kırdı. Bir oyuncumuzun ciğeri söndü, Falcao sürekli sakatlanıyor. Bunlar için şikayet edeceğimize forvet bölgesi ve diğer bölgelerde alternatif isimler yaratmaya çalışıyoruz. Bizim santrfor bölgemiz biliyorsunuz hep sıkıntılı oluyor. Biz de ağlayıp sızlanacağımıza çalışıyoruz" açıklamalarında bulundu.ROBERT PROSINECKI: GALATASARAY BİZDEN İYİYDİ, MAÇI HAK ETTİ

Galatasaray'ın maçı hak ettiğini belirten Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise "Galatasaray hak etti, bizden daha iyiydi. Bizim açımızdan ikinci yarıdaki oyun olumluydu, golü attık, pozisyonlar bulduk ve maça ortak olduk. Bu oyun önümüzdeki maçlar için önemliydi. Zor olacağını biliyorduk, kaybettik. Önümüzdeki 4 hafta tam 3 maçımızı içeride oynayacağız, bu üç maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Deplasmandaki Denizli maçından da puan çıkarmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA