Fatih Terim'in 33. Fenerbahçe derbisi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik adamlık kariyerinde sarı-kırmızılılar ile 33 kez Fenerbahçe'ye rakip oldu. Terim, sarı-lacivertlileri 12 kez yenerken, 9 defa da mağlup oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugüne kadar kariyerinde iki takımla Fenerbahçe'ye rakip oldu. Terim, ilk olarak MKE Ankaragücü'nü çalıştırırken, 31 Ekim 1987 yılında Süper Lig'de oynanan maçta sarı-lacivertliler ile karşılaştı. Deneyimli teknik adam, Galatasaray ile ise ligde ilk kez 8 Eylül 1996 yılında Fenerbahçe'ye rakip oldu.

FENERBAHÇE İLE 38. MAÇ

Fatih Terim, kariyerinde MKE Ankaragücü ve Galatasaray ile Fenerbahçe'ye karşı 37 maç yaptı. Söz konusu müsabakalarda Terim'in öğrencileri 12 kez sahadan galip ayrılırken, 10 defa da rakibine mağlup oldu. 15 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Terim, Ankaragücü'nü çalıştırırken, sarı-lacivertliler ile 4 maç yaptı ve 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 33 derbi mücadelesine çıktı. Sarı-kırmızılılar, derbilerde 12 defa galip gelirken, 9 kez de mağlup oldu. 12 karşılaşmada ise berabere kaldı.

TERİM'İN 69. DERBİSİ

Galatasaray, Terim yönetiminde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 68 maç yaptı. Deneyimli teknik adam, bu müsabakalarda 25 galibiyet, 18 mağlubiyet ve 25 beraberlik aldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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