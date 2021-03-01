Fatih Terim'i dolandırmaya çalışanlar polisten kaçamadı
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Fatih Terim'i dolandırmaya çalışanlar polisten kaçamadı

01.03.2021 10:50 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:53
Fatih Terim'i dolandırmaya çalışanlar polisten kaçamadı

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in de aralarında olduğu birçok ünlü kişi ve iş insanını telefonla arayıp, kendilerini vali ya da belediye başkanı olarak tanıtarak yardımda bulunmasını isteyip dolandırmaya çalıştığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in de aralarında olduğu birçok ünlü kişi ve iş insanını telefonla arayıp, kendilerini vali ya da belediye başkanı olarak tanıtarak yardımda bulunmasını isteyip dolandırmaya çalıştığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2 kişi ise adliyeye sevk edildi. 

Geçen yıl aralık ayı ile bu yıl şubat ayları arasında birçok iş insanı, kendilerini telefonla arayarak kentin valisi veya belediye başkanı şeklinde tanıtan kişilerin tekerlekli sandalye, lösemili çocukların tedavisi ve entübe cihazı bağışı bahanesiyle para istediği şeklinde polise ihbarda bulundu. İhbarlar üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Sakarya ve Kahramanmaraş'ta yaşayan 16 kişiyi arayarak aynı bahaneyle para istediğini belirledi. Bu yöntemle dolandırılan 11 kişinin, banka hesabına toplam 41 bin 500 TL yatırdığını belirleyen ekipler, bu paraya bloke koyarak şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILARAdresleri belirlenen 5 şüpheli, 27 Şubat günü İstanbul ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden 3'ü, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden Ş.U. ve K.Y. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.FATİH TERİM'İ DE ARAMIŞLAR

Şüphelilerin dolandırmaya çalıştığı 16 kişinin arasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de olduğu öğrenildi. Terim'in şahsi cep telefonu numarasını arayan dolandırıcıların, kendilerini kamu kurumu yetkilisi olarak tanıtarak lösemili çocukların tedavisi için para istediği, ancak tecrübeli teknik adamın durumu fark edip, hemen polise bildirdiği ortaya çıktı.


Fatih Terim'i dolandırmaya çalışanlar polisten kaçamadı
Fatih Terim'i dolandırmaya çalışanlar polisten kaçamadı
Fatih Terim'i dolandırmaya çalışanlar polisten kaçamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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