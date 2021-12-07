Fatih Terim hastaneye mi kaldırıldı? Fatih Terim neden hastaneye kaldırıldı, durumu nasıl?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bel fıtığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisine hemen başlanan deneyimli hocanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. PekiFatih Terim neden hastaneye kaldırıldı, durumu nasıl? detaylar haberimizde.

FAİH TERİM NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bel fıtığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisine hemen başlanan deneyimli hocanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FATİH TERİM'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastaneye kaldırılan hocanın sağlık durumuyla ilgili çıkan haberler sonrası tedirginlik yaşandı. Terim'in durumunun iyi olduğu bilgisi yüreklere su serpti. Sağlığıyla ilgili gelişmeler kısa sürede sosyal medyada gündem olan deneyimli hocaya, ezeli rakip taraftarları da dahil olmak üzere spor camiasından geçmiş olsun mesajları yağdı.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet