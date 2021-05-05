Fatih Terim, hakkında küfürlü paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcısından tazminat istedi
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Fatih Terim, hakkında küfürlü paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcısından tazminat istedi

Fatih Terim, hakkında küfürlü paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcısından tazminat istedi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyada kendisi hakkında hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar yapan Emir S.'ye 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyada kendisi hakkında hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar yapan Emir S.'ye 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Terim'in avukatı tarafından Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesinde, Emir S.'nin herkesin görebileceği bir platformda kişilik haklarına alenen zarar verici şekilde hakaret ve küfür ettiği öne sürüldü. Mahkeme dava dilekçesini kabul etti. Tazminat davası önümüzdeki günlerde görülecek. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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