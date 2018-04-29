Fatih Terim: "(Gomis) Bir Daha Penaltı Olursa Yine Ona Attıracağım" - İstanbul
- Basın toplantısı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in konuşması İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş takımları, Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı.
- Basın toplantısı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in konuşması İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş takımları, Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.