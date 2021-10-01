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Fatih Terim: "Gol yüzdemizin artması lazım"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fatih Terim:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçının ardından, "Gerekirse formasyonda değişiklik yapacağım. Çünkü gol yüzdemizin artması lazım. Benim bütün takımlarımda gol kralları bizden çıkmıştır" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçının ardından, "Gerekirse formasyonda değişiklik yapacağım. Çünkü gol yüzdemizin artması lazım. Benim bütün takımlarımda gol kralları bizden çıkmıştır" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında deplasmanda Fransız ekibi Marsilya ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Terim, "Maç öncesi hazırlıklarımızda Marsilya'nın geniş alanda Cengiz ve diğer kanat oyuncusuyla hücum ettiklerini fark ettik. Onların set oyunlarına müsaade etmedik. Berkan'ın Patrick'e yanaşmasıyla o taraftaki üçgen ya da dörtgenle beraber hem Payet'i hem Cengiz'i ilk yarıda pek hücum ettirmedik. Çabuk çıkışlarımızla birkaç tane de gol pozisyonu yakaladık. İlk yarı topla fazla oynadık. İkinci yarı biraz daha sıkıştık. Doğaldır. Marsilya takımının gireni ve çıkanıyla çok iyi bir kadrosu var. Onlarla oynamak ne burada ne içeride kolay değil. Ben gençlerimi takdir ediyorum. Her geçen gün onların lehine olacaktır. Bu saha içerisinde yapılan iyi şeyler ve yanlışlar onları bir sonraki hamleye deneyimli götürecektir. Kaybetmediğimiz sürece güven de gelecektir. Çok ciddi ve kuvvetli bir set oyununa ihtiyacımız var. Orada biraz sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü bazı oyuncularımızın topla ilişkisinde sıkıntımız var. Fazla top kaybında set oynayamazsınız; ama önemli ve güçlü bir set oynamalıyız. Böylece hem rakibi oraya hapsedelim hem de en iyi opsiyonu yakalayıncaya dek bu seti oynayalım. Düşündüğümüz bazı taktik anlayışları da orada uygulayabilelim. Burada biraz eksik kaldık. Bunu güçlendireceğiz. Gerekirse formasyonda değişiklik yapacağım. Çünkü gol yüzdemizin artması lazım. Benim bütün takımlarımda gol kralları bizden çıkmıştır" diye konuştu.

"Mücadeleyi takdir etmemiz lazım"

Genelde ilk yarıda son dakikalarda gol yediklerini vurgulayan Terim, "Bu sefer Kerem'le atabilirdik. Kerem'in dönüşünde Alex boş kaleye atabilirdi ama sayın hakemimiz kötü bir şans olarak orada duruyordu. O da bize denk geldi. Devre kapanırken bu oldu. 1-0 önde girseydik ikinci yarıda bambaşka bir oyun oynanacaktı. Arkadaşlarımız sonuna kadar güzel mücadele ettiler. Böyle maçlarda alınan bir puan önemlidir. Daha iyi oyunlar ileride oynarsınız; ama buradan puansız gitmek bizi liderlikten edebilirdi. Marsilya deplasmanını atlattık. Marsilya ile ne burada ne de başka yerde oynamak kolay değil. O yüzden bugünkü oyunu ve mücadeleyi önemsememiz, takdir etmemiz lazım. Bu kadar yaş ortalaması genç bir takım burada çıkıyor ve elinden gelenin en iyisini yaparak oynamaya çalışıyor. Biraz daha rakip kalede fazla pozisyon bulmaya başladığımız zaman her şey yerli yerine oturacak inşallah" ifadelerini kullandı.

"Kimseye boyun eğmediler, Galatasaraylılara yakışan budur"

Tribünde çıkan olaylara rağmen Galatasaraylı taraftarların sergilediği dik duruşun takdire şayan olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, şu sözleri sarf etti:

"Bu kadar büyük kitle karşısında bir grup Galatasaraylı vardı; ama herkese kafa tutabilecek yürekte ve Galatasaray sevgisiyle dolu arkadaşlarımızın zarar görmemesi için ben de gittim. Orada tahrik edici unsurlar olduğu için arkadaşlarımız bunu yaptığını söylediler. Bu arada ses bombaları da geliyordu. Onlara bravo! Teşekkür ediyorum. Hiçbir şeyden çekinmediler ve takımlarını aslan gibi desteklediler. Kimseye de boyun eğmediler. Tahriklere kapılmadılar. Cevaplarını verdiler. Çok büyük bir sayısal kalabalıktan eksik kalmadılar. Galatasaraylılara yakışan budur. Onlar hocalarını dinlerler. Ben de onları dinlerim. Birbirimizi sevip sayarız. Güzel olan da bu. Orada belki Galatasaraylı olmayan da vardı. Tüm Türklere teşekkür ederiz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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