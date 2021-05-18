Fatih Terim gidiyor mu? Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Fatih Terim gidiyor mu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Galatasaray'da şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptırmanın büyük üzüntüsü yaşanıyor. Bunun üzerine Fatih Terim'in veda sözleri eklenince Sarı Kırmızılı kulüpte son günlerde büyük bir kaos yaşanıyor. Fatih Terim gidiyor mu? Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Fatih Terim'den ayrılık sinyali gelmesinin ardından Fatih Terim gidiyor mu? sorusunun yanıtı merak edildi. Galatasaray'da şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptırmanın büyük üzüntüsü yaşanıyor. Bunun üzerine Fatih Terim'in veda sözleri eklenince Sarı Kırmızılı kulüpte son günlerde büyük bir kaos yaşanıyor. Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

İşte Terim'in açıklamaları:

"BİZİM FARKIMIZ VAR"

"Bazen yönetenlerle bizim bir farkımız var, biz futbolu nasıl geliştirebiliriz diye bakıyoruz. Onların birçoğu, sezon içinde cezalar veriyor. Zenginlikleriyle, tanıdıklarıyla TFF yönetimi olurlarsa, futbolu bilmeyen 3. sınıf kişilerle devam ederler.

"OCAKTA AVRUPA'DA OLAMAYIZ"

Türk futbolu da böyle olmaya devam eder. Ocak ayında Avrupa'da olamayız. TFF hakkında konuşmak istemiyorum, kimi Fatih Terim kimi de Galatasaray düşmanı. Kimi zamanında Arda'ya söylemediği şeyleri arkadan dolanarak telefondan yapıyor.

"YALNIZIM DEDİM ANLAMADILAR"

Yalnızım dediğimde çok şey ifade ettim de maalesef anlamadılar. İçeridekiler dışarıdan daha tehlikeli. Galatasaray'la gurur duyuyorum.

"HERKESE RAĞMEN OLABİLİRDİK"

Herkese rağmen olabilir miydik... Her şampiyonluğun 'buna rağmen' detayı vardır, bu şampiyonluğun bu detayları fazla olacaktı.

"SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK"

31 Mayıs tarihi itibarıyla mukavelem bitiyor. Gereğine uyduk. Bazı zamanlar istifa zamanlarıydı ama yapmadım Galatasaray'ın hatrı için. Sözümüzü yerine getirdik. Haklarını helal etsinler.

"TFF, BASIN, HERKESLE UĞRAŞTIK"

Biz TFF ve kurullarına göğsümüzü germişken TFF ve kurullarına teşekkür edenlerle karşılaşıyoruz. Basın, kurullar, TFF ile ayrı uğraş. Bir de içerisiyle uğraş. Çok önce bitirmemiz gerekirdi."