Fatih Terim, "Gelmeye Hazırım" Diyen Seleznyov'u Veto Etti

Gomis'i sattıktan sonra gol yollarında sıkıntı çeken Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Birçok isim ile görüşmeye yapan Galatasaray'da öne çıkan bir isimde Akhisarspor'da kadro dışı kalan Seleznyov. Ukraynalı futbolcunun menajeri Ahmet Bulut golcü oyuncu için Galatasaray'a 1.5 yıllık kontrat karşılığında gelmeye hazır olduğunu bildirdi. Ancak Fatih Terim ve yardımcıları bu transfere sıcak bakmadığı için onay çıkmadı.

GALATASARAY BEKLEMEYE ALDI

Ukraynalı futbolcu için Galatasaray, tekliflere karşın olumlu yaklaşıp adım atmazken listesindeki golcülerden gelecek yanıta göre hareket edilmesi bekleniyor.