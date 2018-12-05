Fatih Terim, "Gelmeye Hazırım" Diyen Seleznyov'u Veto Etti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Galatasaray'a gelmeye hazırım." diyen Yevhen Seleznyov'un transferini veto etti.
Gomis'i sattıktan sonra gol yollarında sıkıntı çeken Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Birçok isim ile görüşmeye yapan Galatasaray'da öne çıkan bir isimde Akhisarspor'da kadro dışı kalan Seleznyov. Ukraynalı futbolcunun menajeri Ahmet Bulut golcü oyuncu için Galatasaray'a 1.5 yıllık kontrat karşılığında gelmeye hazır olduğunu bildirdi. Ancak Fatih Terim ve yardımcıları bu transfere sıcak bakmadığı için onay çıkmadı.
GALATASARAY BEKLEMEYE ALDI
Ukraynalı futbolcu için Galatasaray, tekliflere karşın olumlu yaklaşıp adım atmazken listesindeki golcülerden gelecek yanıta göre hareket edilmesi bekleniyor.
YORUMLAR (5)
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ADAM KASMAKTAN OYUN OYNATAMIYO BU NE YA.YÜRÜMESİ FİLANDA DEĞİŞMİŞ.BUNU KURTLAR VADİSİNDE BİRKAÇ BÖLÜM OYNATMAK LAZIM.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Adamdaki tipe bak ya. Sabah sabah şunun resmini koymayın kardeşim. İçim kalktı. Böyle adamları sporun içinden çıkartacaksın. Egosuyla, kabadayılığıyla gençlere, çocuklara kötü örnek bu parator. Zararından başka bişey yok.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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başkan cengiz al bayrak ve fatih fedayi hasan şaş bunlar gitmeden bu takım yani korkusuz korkaklar galatasarayı kullanan 4 lü giderse eski galatasaray geri gelir takımda galatasaray formasını giyecek tek mustera varCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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BENCE ALMALICevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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KAFAYI YEMISCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır