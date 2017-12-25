"Fatih Terim Gelirse Suya Atlarım" Diyen Genç, Sözünü Tuttu
"Takımın başına Fatih Terim gelirse, Aralık'ta denize atlarım" diyen genç, Göztepe galibiyeti sonrası buz gibi suya atladı.
Galatasaray taraftarlarının Fatih Terim'in tekrar takımın başına geçmesiyle yaşadığı sevinç, çılgınlığa dönüştü.
Galatasaray ile 4.dönemine resmen başlayan ve ilk galibiyetini Göztepe karşısında 3-1'lik skorla alan Fatih Terim için sarı kırmızılı bir taraftar denize atladı.
GALİBİYET SONRASI BUZ GİBİ SUYA ATLADI
Daha önce 'Fatih Terim gelirse, Aralık'ta denize atlarım' diyerek söz veren sarı kırmızılı taraftar dün alınan Göztepe galibiyeti sonrası sözünü tuttu.
YORUMLAR (15)
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Aslan kükrüyor!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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helalll ŞAMPİYON GSCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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benzin döküp yakarım kendini diyen biri vardı o nerde oo al gör adamlık nasıl oluyorCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Bizim Anadoluda bir tabir var ''''El deliye biz akıllıya hasretiz'''' diye o misal olmuş. . . bu fanatik insanları asla anlamıyorum. . Fatih Terim Teknik direktör olunca milyonlarca AVRO''yu cebine indiriyor. . Futbolcular hakeza. . . peki taraftar kendisini yırtıyor eline ne geçiyor. ? kocaman bir sfır 00. . . züğürt tesellisi. .Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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İstifa ederim diyen siyasetçiler örnek alınCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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O ZMAN KARDESİM SENE SONU BU VİDEO İÇİN ÜZÜLECEKSİN TERİM GİTSİN DİYE DUA EDECEKSİNİZ !!Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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İlkeli ve gerçek taraftar bu arkadaş ,Fenerbahçe taraftarı olarak tebrik ediyorum....burada asıp kesenler hanginiz böyle bir sözü veripte arkasında duracak kadar mert ve büyük bir yüreğe sahipsiniz.Cevap Yaz 16 Yayından Kaldır
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Bizim böyle gençlere ihtiyacımız var !!!!! niye 10 yıl geriden gittiğimiz belli,mallık ta parayla değil yaCevap Yaz 8 8 Yayından Kaldır
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sanki barcelonayı yenmişler. havalara bak.Cevap Yaz 9 15 Yayından KaldırSALLA: Buradaki olay Galatasaray''ın yenip yenmemesi değil, Fatih Terim''in teknik direktör olması halinde Aralık''ta denize girerim diyen taraftar da.8 1 Yayından Kaldır
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delikanlı cocuk ter,m gelirse istifa ederim diyen yöneticiler neredeler hu huhhhCevap Yaz 20 Yayından Kaldır
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Embesil...Cevap Yaz 5 9 Yayından KaldırHALKIN HAKİMİ: ıp den yer tespiti yapılıp dava açılmalı savcıları göreve çağırıyorum3 4 Yayından Kaldır
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işeseniz haber zaten..Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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İyi soğuk suyla yırtmış ya buzuna gireydi vay haline :)Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır