Galatasaray Başkan Burak Elmas, medyada çıkan "bazı yöneticilerin Fatih Terim'le yolların ayrılmasını istediği" yönündeki iddialar hakkında sosyal medya hesabından açıklanma yaptı. Peki Fatih Terim Galatasaray'dan gönderilecek mi? Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılacak mı? detaylar haberimizde.

FATİH TERİM GALATASARAY'DAN GÖNDERİLECEK Mİ?

Sosyal medya hesabından gece yarısı açıklama yayınlayan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtip camianın haksız ve suni gündemlere paye vermemelerini istedi.

"HİÇBİR YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ ŞAHSİ AKSİYON ALMAMIŞTIR"

Elmas gönderisinde, "Son günlerde Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir YK üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır." ifadelerini kullandı.

"SUNİ GÜNDEMLERE PAYE VERMEYİN"

Elmas mesajının devamında, "Yönetim Kurulumuz ortak hedeflerimiz doğrultusunda tek vücuttur. Hocamız ile bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz görüşmede kendisi, takımımızın geleceğine dair vizyonumuzu paylaştığını ve hayata geçirmek için dün olduğu gibi bugün de tüm çabayı sarf edeceğini bildirmiştir. Camiamızdan, yaratılmaya çalışılan haksız ve suni gündemlere paye vermemelerini rica ederim." çağrısında bulundu.

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