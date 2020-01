Fatih Terim: "Galatasaray'a hizmet etmiş birine bu cümleyi kurmam"

05.01.2020 19:05 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:05

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Arda Turan'ın transferinin gündemlerinde olmadığının açıklamasının ardından son durumunun sorulması üzerine, "Başkanımız öyle takdir etmiş ama ben bu cümleyi kurmam. Galatasaray'a hizmet etmiş birine bu cümleyi kurmam" dedi.

Devre arası kamp çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, basına açık gerçekleşen antrenmanda açıklamalarda bulundu. Terim sözlerine yeni yıl mesajıyla başladı. İkinci yarı hazırlıklarına dün başladıklarını belirten Terim, "Bugün de devam ediyoruz. 10, 11, 12 ve 13'ünde Antalya'da olacağız. Oradan kupa için Rize'ye geçeceğiz" şeklinde konuştu.

"ONYEKURU'YU SEZON BAŞINDA İSTEMİŞTİK"

Yeni transfer Henry Onyekuru'nun yabancı biri olmadığını belirten deneyimli teknik adam, "Sezon başında istemiştik. Alamadık veya vermediler diyelim. Şimdi bizle başladı. Atakta çeşitlilik, genişlemesi adına Onyekuru bizim için önemli bir oyuncu" diye konuştu.

"MARCELO SARACCHİ YETENEKLİ BİR OYUNCU"

Diğer yeni transfer Marcelo Saracchi hakkında da konuşan Fatih Terim, "O da bizim takibimizde olan genç, yetenekli bir oyuncu. Biz de o düşünceyle aldık. Umarım öyle olur. O da yarın gelecek. Hem bugünü hem de yarını planlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A HİZMET ETMİŞ BİRİNE BU CÜMLEYİ KURMAM"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in başarılı futbolcu Arda Turan'ın transferinin gündemde olmadığının açıklamasının ardından son durumunun sorulması üzerine Terim, "Ben o cümleyi kullanmazdım. Nedenine gelince de Galatasaray'a hizmet etmişse, altyapısından yetişmişse, giderken Galatasaray'a para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmaktan imtina ediyorum açıkçası. Sadece Arda'nın özelinde değil. Arda olmaz bir başkası olur. Başkanımız öyle takdir etmiş ama ben bu cümleyi kurmam. Galatasaray'a hizmet etmiş, açıkladığım vasıfları olan oyuncular için kurmam. Antalya maçından sonra duygularımı samimi olarak kurmam. Orada da çok özenle seçtim düşüncelerimi. Aramızda bu kadar şey geçmesine rağmen ben ile Arda'nın, Fatih Terim - Arda Turan kişiliklerinin ayrı, futbolcu Arda Turan ile teknik direktör durumunun ayrı olduğunu ifade ettim. Aramızda bu kadar şey geçmesine rağmen ben Galatasaray'a hizmet etmiş birine bu cümleyi kurmam. Arda Allah yukarıda bir defa ben Galatasaray'a geleyim, mukavele için veya başka imza için bir dilekte bulunmadı. Böyle bir istekte olmadı. Bir daha ileri gideyim ben de kimseye ne alın ne almayın dedim. Zaman her şeyin ilacıdır. Bu tespiti de yapmak lazım" diye cevap verdi.

"BAZI ŞEYLER GALATASARAY'A ZARAR VERİYOR"

Club Brugge'da kiralık olarak oynayan Senegalli golcü Mbaye Daigne'nin takıma dönüp, dönmeyeceğinin sorulması üzerine, "Birçok haber yapılıyor. Açıkçası üzgünüm. Bu haberlerin bir kısmı içeriden çıkıyor. Araştırıyorum, bulursam da ne olacağını tahmin ediyorsunuz. Çünkü Galatasaray'ın aleyhine bu işler. Örnek vereyim ben dün Onyekuru ile dün antrenman öncesi görüştük. Samimice söylüyorum 70 numara giyeceğini bilmiyordum. Benden evvel bilen var. Bazıları yalan, abartı, yanlış Mesela Biz Galatasaray'a geldiğimizde yüzde 55-60'tı. Şimdi yüzde 80-90 yanlış. Ama 10-15 var doğru. Bu da içeriden veriliyor. Ben numarasını bilmiyordum. Önemli olan şu; Galatasaray'A zarar veriyor mu, vermiyor mu? Bazı şeyler Galatasaray'a zarar veriyor. Bize bakan muhabir bilmeyecek. Ben, alanlara bir şey demiyorum. Hiçbir zaman da bir şey demedim, alanları tebrik ederim. Bu bir maharettir, meziyettir ama Galatasaray'a zarar ise itiraz ederim. Araştırıyoruz, bulacağım da inşallah. Bulduğum zaman da eğer gerekirse paylaşacağım. O yüzden Diagne mevzuundan hareketle şu ana kadar bir defa zaten biz dün kadro açıklandıktan sonra Diagne'nin kadroda olmadığını öğrendik. Galatasaray'ın yabancı sayısı, bulunduğu konum şu anda Galatasaray ile Brugge arasındaki mukaveledeki şartlar şu an öyle bir şey gerektirmiyor. İleride yani 2 Şubat son listeyi verme tarihimiz olduğuna göre bu tarihe kadar zamanımız var. Başka gelişmeler de olacak. Eğer böyle bir şey olursa ben Galatasaraylılardan şunu rica ediyorum. Ben dedim zaten paylaşacağız. Ümit ederim biz bundan sonra böyle Galatasaray'a zarar verecek özellikle transferde her şeyin gizli kalması gereken bir dönemde bunu ilk defa yaşamadığımız için en ufak bir şeyin dışarı çıkması halinde bırakın rakamsal olarak size zararını belki de oyuncuyu alamama tehlikesi ile karşı karşıya olduğunuz bu rekabet döneminde bu kadar ben bir başkasından önce haber vereceğim diye, sonuç itibariyle hiç hoş değil" ifadelerini kullandı.

"SPESİFİK OLARAK BİR 10 NUMARA İSTİYORUM DİYE BİR TALEPTE BULUNMADIM"

Transferde döneminde 10 numara pozisyonunda bir geriş olup, olmayacağı ile ilgili de konuşan Terin, "Spesifik olarak bir 10 numara istiyorum diye bir talepte bulunmadım ama elimizde ne varsa, yapabilecek gücümüz ne ise bunun en birincisi de ekonomikti. 2,5 sene daha cezamız devam ediyor. Geldiğimizden beri veriyoruz, vermeye devam ediyoruz. Allah'a şükür hep beraber iyi gidiyoruz ama şartlar bizim önümüze bir şey çıkarırsa ona göre hareket ederiz" dedi.

"GALATASARAY'DA İKİNCİ YARILAR HEP FARKLI OLDU"

Galatasaray'da ikinci yarıların hep farklı olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Benim en büyük güvenim şu, beraber çalışma imkanımız var. Avusturya'ya neredeyse genç takımla gittik. Onun acısını da çektik. Haftada 3 maç da oynamayacağız. Daha diri, daha beraber çalışmış her şeyi iyi anlamış bir takım olacağız. Yeni yılı kutlarken son maçımızdan sonra fazla da bir şey söyleyemedik ama baktığımızda Galatasaray'ın nasıl oynaması gerektiğinden bazı işaretler, örnekler gördük diyebilirim" şeklinde konuştu.

"N'ZONZİ'NİN ARKADAŞLARINDAN DİLEMESİ KAFİ"

Kadro dışı bırakılan Fransız futbolcu Steven N'zonzi'nin mevcut durumu devam ettiğini açıklayan Fatih Terim, "Orada bir değişiklik yok. Ben öyle özür bekleyen bir insan değilim. Arkadaşlarından dilemesi kafi. Orada bir değişiklik yok. 2 Şubat'a kadar her şey olabilir. Bundan bütün Galatasaraylılar emin olabilir. Birçok sebepten dolayı bize çok büyük hizmet etmiş, bizimle olmasından zevk aldığımız, hoşlandığımız arkadaşlarımızla ayrılabiliyorsunuz ama hizmetlerini hiçbir zaman yadsımayacağımız, her şey için de teşekkür edeceğimiz birçok ayrılık da olacak. Galatasaray buraları kendine hizmet eden insanlara vefalı şekilde uğurlayarak bu camia böyle davranacaktır. Eğer biz böyle bir şey yapıyorsak ekonomik durumumuzdandır, başka bir şeydendir ama bize yaptığı hizmeti hiçbir zaman unutmadan onlarla da en iyi şekilde. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok yabancı sayısından. Şu anda neden öyle bir şey yapalım ki? Böyle bir şey söz konusu değil. Ay sonuna doğru yaklaşırken kafamızdaki projeleri yapamamışsak her şeyi yapabiliriz. Makul olan, Galatasaray'ın lehine olan her şeyi yaparız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA