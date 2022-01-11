Fatih Terim, Florya'ya veda etti - Haberler
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Fatih Terim, Florya'ya veda etti

AA / Emrah Oktay - Haberler | Güncel

Galatasaray'da yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.

Galatasaray'da yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpte dün yolların ayrıldığı açıklanan tecrübeli teknik adam, saat 14.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Antrenman öncesi futbolcular ve çalışanlarla vedalaşan Terim, ailesiyle tesislerden ayrıldı.

Terim, ayrılmadan önce sabah erken saatlerden itibaren kendisi için tesislerin önünde bekleyen taraftarları selamladı.

Fatih Terim, Florya'ya veda etti

Fatih Terim, Florya'ya veda etti

Fatih Terim, Florya'ya veda etti

Fatih Terim, Florya'ya veda etti

AA / Emrah Oktay - Son Dakika Haberleri

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