Fatih Terim, Florya'da OHAL İlan Etti: Sakat Futbolcuları Maça Yetiştirin
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sağlık personelleriyle görüşerek futbolcuların bir an önce sahaya dönmelerini istedi.
Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan, üç futbolcusunun ceza almasıyla iyice sarsılan Galatasaray'da seferberlik ilan edildi. Kadro kurmakta güçlük çeken Fatih Terim, sağlık ekibiyle yaptığı toplantıda özellikle üç futbolcunun cuma günkü Konya maçına yetiştirilmesini istedi: Serdar, Ozan ve Nagatomo. Bu üç futbolcunun geri dönüşü, kadro kurmakta zorlanan deneyimli hocanın elini güçlendirirken savunmada sıkıntı kalmayacak.
EREN İDMANA ÇIKTI
Savunmanın göbeğindeki Serdar-Ozan ikilisini bozmak istemeyen Terim, 'akciğer sönmesi sonrası' toparlamaya başlayan Nagatomo dönerse kanatlarda da rahatlayacak. Bek ve açık olarak bu bölgede Japon oyuncunun yanı sıra Ömer Bayram, Linnes ve Mariano olacak. Bu oyuncular önlü-arkalı kanatları oluşturabilir. Terim, dün idmana çıkan Eren'in de yakın takibe alınmasını istedi.
(Sözcü)
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floryayı bırak MHK başkanı Yusuf Namoğluna bak. Çünkü gs yi geçen sene bedava o adam şampiyon yaptı hakemleriyle.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu adamın yahudi olduğuna inanıyorum. İlla olmayacak şeyleri yaratmaya çalışmasından belli.Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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sen istedin ya hemen dönerler. sen ilk önce adam gibi çalıştır da sakatlanmasınlar imPARAtoner :)Cevap Yaz 4 Yayından KaldırCİMBOMLULAR: sen fener bozması sus sananeYayından Kaldır
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yürüyün ASLANlarımCevap Yaz 3 Yayından Kaldır