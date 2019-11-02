02.11.2019 00:50

- Fatih Terim: "Falcao, Real Madrid ve Gaziantep maçında olmayacak"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:

"Orta saha ile defansın birleşimi çok iyiydi"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Falcao'nun sakatlık durumu ile ilgili, "Real Madrid ve Gaziantep maçında olmayacak ama milli aradan sonra olabilir. En az 10 gün İspanya'da tedavi görmeye devam edecek" diye konuşurken Rizespor karşısında orta saha ile defansın birleşiminin çok iyi olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Taylan Antalyalı'nın oynamaması ile alakalı soruya, "Taylan'ın bu kadar çok konuşulmasını yadırgadım. Taylan'ın Galatasaray'da oyununu seyrettiler mi? Ne vereceğini biliyorlar mı? Merak ediyorum. Taylan'ı böyle bir maçta böyle bir riskin içine atar mıyım. Yanlışı da çok daha üzülerek devam eder. Onun da zamanı var. Sosyal medya ile ilgilendiğiniz için benim haberim yok açıkçası" dedi.

"Bütün arkadaşlar elinden geleni yaptı"

Maçta futbolcuların oynadığı futbol hakkında konuşan Terim, "Bugün bütün arkadaşlarımız elimden geleni yaptığı oyun olduğu düşüncesindeyim. Beraber oynama kültürümüzü arttırmamız lazım. Değişikliklere hazır olmamız lazım. Bunları uyguladığımızda çok daha başarılı bir takım olacağız. Bugün özellikle ilk 25 dakika direkt top oynayan devamlı atak yapan bir Galatasaray vardı. Bu hepimizin beklediği özlediği bir şeydi. Genele baktığımızda ikinci yarı çaprazdan girilen bir pozisyon haricinde bir atak vermedik. Daha önce yediğimiz kontra atakları almadık. Çok pozisyon bulduk ama demek ki alana koşan oyuncu sayısını arttırdığımız zaman çok daha etkili bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray kendilerine faydalı olacak oyuncuları bırakmaz"

Sözleşmesi uzatılan Yunus Akgün ile ilgili görüşlerini belirten Fatih Terim, "Bildiğim kadarıyla Emin ile de sözleşme imzalandı. Atalay ve Mustafa ile sözleşme imzalanacak bir sıkıntı yok. Onların alınışında da ben vardım. Oraya bakış açımızı biliyorsunuz. Eğer ülkeye baktığımızda zaten başta biz olmak üzere transfer yaparken oyuncuların geçmişine harcama yapıyoruz. Halbuki geleceğine harcama yapmamız gerekir. Bu mantaliteyi bir şekilde yönetimle konuşup Galatasaray prensibi haline getirmeliyiz. Galatasaray kendine ilerde faydalı olacak oyuncuları zaten bırakmaz" şeklinde konuştu.

"Orta saha ile defansın birleşimi çok iyiydi"

Takım içerisindeki uyum konusuna değinen Terim, "60'tan sonraki fizik düşüklüğümüz yoktu bu maçta. Pozisyon vermediğimizi söyledim ben. Doğru duruşlarda olduğumuzu düşünüyorum. Yüzde yüz bir pozisyon vermedik. Yoksa daha önce daha net pozisyonlar verdiğimiz oldu. Bugün hem enine boyuna dar olan bir takım gibi oynadık hem de orta saha ile defansın birleşimi çok iyiydi. Arada herhangi bir nefes alma yeri bırakmadık. Bu kadar hücumu isteyen ve çok adamla olan bir takımında zaman zaman vermesi gerek. Beklediğimin çok çok altında pozisyon verdik" dedi.

"Kural gereği sarı kartı hak ettim"

Maç içerisinde gördüğü sarı kart hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Kural gereği sarı kartı hak ettim, çizgiye basmışım. İsteyerek basmadım. Dün bir basket maçı seyrettim. Basket koçu bir hücumda 1 metre içeri girdi. İstemeden yaptım hakem haklı. Dördüncü hakeme de söyledim. Bizim çizginin bitimiyle saha çizgisi arası 1 metre falan değil. Ben istemeyerek yaptım" diye konuştu.

"Oyuncular verilen kararlara saygı duyacak"

Kadroda yapılan değişiklikler hakkında görüşlerini belirten Terim, "Ben takımı çarşamba gününden hazırladım. Dün taktik idmanı yaptık. Ben hep şunu söylerim. Bir 11 yapıyorsunuz, 30 seneyi aşkındır ben teknik direktörlük yapıyorum. 11'de olan oyuncunun bana teşekkür ettiğini duymadım. 28 kişi var onların içinden bana verdiniz dediğini duymadım. Oynamayan oyuncunun da deme hakkı olmamalı. Oynamayan oyuncu üzülmeli reaksiyon göstermeli. Bu maçı hep beraber oynayacağız. Haftada 3 maç oynuyoruz ve bunların zorluk derecesini biliyoruz. Bunlar kolay değil. Zaten orada bir kısıtlamamız var 28 kişi yok avrupada. Nasıl bir oyuncu grubuna forma verdiğinizde saygı duyuluyorsa herkes de duyacak. Kolay kabullenmemesi gerekiyor oyuncuların. Sahada forma verildiği zaman ona olan saygısıyla oynamalı. Bizim en önemli işlevlerimizden biri adalet olmalı. Ama ben olmazsan bu takım olmaz, ben nasılsa oynarım düşüncesi geçerli değil. Arkadaşlarımızın hepsi çok zeki oyuncular. Bunu hep beraber oynayacağımızı anlamışlardır artık" dedi.

"Falcao, Real Madrid ve Gaziantep maçında olmayacak"

Falcao'nun sakatlık durumu hakkında soruya cevap veren Fatih Terim, "Falcao yarın İspanya'ya gidecek ikinci bir tedavi süresi için. Orada kampımıza gelecek bizi ziyaret etmeye. Zaten Madrid onun şehri. Real Madrid ve Gaziantep maçında olmayacak ama milli aradan sonra olabilir. En az 10 gün İspanya da tedavi görmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bugün sosyal medyada çıkan soğuk oda haberleri ile ilgili konuşan Terim, "Geçen sene siparişi verilen, bu sene kendisi yapılan bir soğuk odamız var. Rica ediyorum biraz iyi araştırın lütfen" diye konuştu.

Kaynak: İHA