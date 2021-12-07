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Fatih Terim evine geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fatih Terim evine geçti

Mide bağırsak sistemiyle alakalı hastanede tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in evine geçtiği ve yarın sabah durumu hakkında gerekli istişareler yapıldıktan sonra karar verileceği belirtildi.

Mide bağırsak sistemiyle alakalı hastanede tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in evine geçtiği ve yarın sabah durumu hakkında gerekli istişareler yapıldıktan sonra karar verileceği belirtildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in mide bağırsak sistemiyle ilgili yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye sevk edilmişti. Terim'in hastaneden evine geçtiği, durumunun hakkında yarın sabah gerekli istişareler yapıldıktan sonra karar verileceği ifade edildi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için yarın Roma'ya gidecek

(Oğuzhan Ort/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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