Fatih Terim, Eren Derdiyok'un Biletini Kesti: Gidiyorsun
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, en kritik maçlarda oynamayan Eren Derdiyok'u sezon sonunda takımdan gönderme kararı aldı.
Galatasaray'da Eren Derdiyok krizi yaşanıyor.
Sakat olduğunu söyleyerek en kritik maçlarda oynamayan golcü futbolcunun kredisi tükendi. Gurbetçi oyuncu milli arada tamamen iyileşecek olsa da ileri uçta Onyekuru oynamaya devam edecek.
SEZON SONU TAKIMDAN AYRILACAK
Ara transferde iki forvet takviyesi isteyen Fatih Terim, planlarını Eren'siz yapıyor. 30 yaşındaki oyuncunun sezon sonu bitecek sözleşmesi uzatılmayacak.
Eren Derdiyok bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta 6 gol kaydetti.
YORUMLAR (36)
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GALATASARAYINEN BÜYÜK SORUNU HEP FORVETSİZ KALMAKTI MEHMET BATTALA KADAR DÜŞMÜŞTÜ ŞUAN DA ERENE EREN BATTAL AYNI TARZ ZATENCevap Yaz Yayından Kaldır
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Şaka gibi arkadaş, Elmander, Baros, droğba, Burak yılmaz ve Gomis, bunlardan sonra golcüye bak Eren Derdiyok.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sadece eren mi gidecek bu sene ?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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feneri içeride - dışarıda eze eze ne zaman yeneceğiz?Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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TERİM BU TAKIMA DÖVÜŞ VE KABADAYILIK ÖĞRETTİ. BU TAKIMDAN NEFRET EDİYORUM TAKIMIN TARAFTARI ÇOK DANGALAK.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır