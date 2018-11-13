Fatih Terim, Eren Derdiyok'un Biletini Kesti: Gidiyorsun

Galatasaray'da Eren Derdiyok krizi yaşanıyor.

Sakat olduğunu söyleyerek en kritik maçlarda oynamayan golcü futbolcunun kredisi tükendi. Gurbetçi oyuncu milli arada tamamen iyileşecek olsa da ileri uçta Onyekuru oynamaya devam edecek.

SEZON SONU TAKIMDAN AYRILACAK

Ara transferde iki forvet takviyesi isteyen Fatih Terim, planlarını Eren'siz yapıyor. 30 yaşındaki oyuncunun sezon sonu bitecek sözleşmesi uzatılmayacak.

Eren Derdiyok bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta 6 gol kaydetti.