Galatasaray Yönetimi, Konyaspor Maçında Tribünlere 50 Bin Fatih Terim Maskesi Koyacak

Kulübe ve soyunma odasına giriş yasağı bulunan tecrübeli çalıştırıcı, takımını en iyi şekilde hazırlayıp, yardımıcısı Ümit Davala'ya emanet edecek. Deneyimli teknik adam kulübüde olmayacak ama stadın her yerinde bulunacak.Çünkü Galatasaray yönetimi, taraftarın çağrısına kulak vererek hocasına güzel bir jeste imza atıyor.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İSTEK GELDİ

Konya maçında tribünlere yaklaşık 50 bin Fatih Terim maskesi koymaya hazırlanan yönetim böylece hocasına yalnız olmadığını hissettirecek ve moral verecek. Bu konuda özellikle sosyal medyada taraftarlardan gelen yoğun istek üzerine kayıtsız kalmayan yönetim harekete geçerek maske dağıtmaya karar verdi.