Fatih Terim'e 5 maç ceza

FATİH, İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbide ihraç edilen Fatih Terim'e, karşılaşma hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında 3 maç men ve 13 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Tecrübeli teknik adama, ayrıca aynı maçta tedbire uymama eylemi nedeniyle 2 maç men ve 16 bin 500 lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

PFDK'nin Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 bin lira, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'e sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle toplamda 3 ay 21 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira ceza verdiği duyuruldu.

Kurulun, derbide yaşananlar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe de toplamda 321 bin lira para cezası ile Nef Stadı'nın bazı tribünlerine kapatma cezası uyguladığı kaydedildi.

VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Vefar Eggen Hedenstad'a 2 maç men, aynı takımdan Lucas Biglia'ya 13 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

PFDK'nin ayrıca Trabzonspor'u 125 bin, Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor'u 100'er bin, Fraport TAV Antalyaspor ve GZT Giresunspor'u 32'şer bin lira parayla cezalandırdığı belirtildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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