Fatih Terim'e 47. yıl plaketi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Terim'e 47. yıl plaketi

Fatih Terim'e 47. yıl plaketi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Socios.com'un kurucusu ve CEO'su Alexandre Dreyfus, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i sarı-kırmızılılara ilk imzasının 47. yıl dönümü sebebiyle ziyaret ederek, plaket hediye etti.

Socios.com'un kurucusu ve CEO'su Alexandre Dreyfus, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i sarı-kırmızılılara ilk imzasının 47. yıl dönümü sebebiyle ziyaret ederek, plaket hediye etti.

Alexandre Dreyfus, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim'in özel misafiri oldu. Galatasaray Kulübü Pazarlama Departmanı yetkililerinin de yer aldığı organizasyonda yeni sezon için planlanan projeler konuşuldu. Dreyfus, toplantı sonrası Galatasaray Spor Kulübü'ndeki ilk imzasının 47. yıl dönümünü kutlayan Fatih Terim'e özel olarak hazırlanan plaket hediye etti. Fatih Terim ise Dreyfus'a futbolculuk döneminden esinlenilen imzalı forma hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle Gedson'un G.Saray'a transferi yatabilir
Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle Gedson'un G.Saray'a transferi yatabilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti
İtalyan gazetesine tam sayfa röportaj veren Fatih Terim'den dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu sözleri
İtalyan gazetesine tam sayfa röportaj veren Fatih Terim'den dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu sözleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Akış Acun Ilıcalı Demet Akalın Zeynep Bastık
Spor Erol Bulut Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatih Terim'e 47. yıl plaketi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 11:51:36. #1.14#

title