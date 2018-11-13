Fatih Terim'e 3 Maç Ceza Daha

İkinci kez Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim'in cezaları açıklandı.

Kurul, Mustafa Cengiz'e 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezası verdi. Fatih Terim ise 3 maç men ve 14 bin lira para cezası daha aldı. Böylece Fatih Terim'in men cezası 10 maça çıkmış oldu.

Disiplin Kurulu, sarı kırmızılı kulübe de, internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklama dolayısıyla 135 bin lira para cezası verdi.

(İHA)