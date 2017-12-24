Fatih Terim: "Devre Arasında Çok Şey Değişecek"





Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 17. haftasında sahalarında ağırladıkları Göztepe maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.



Fatih Terim'in maç öncesi açıklamaları şöyle:



"Çok heyecanlıyım açıkçası. Bugün rekor seviyede bir seyirci var bu soğuğa rağmen. Hepsine sonsuz teşekkürler. Galatasaray beni her zaman heyecanlandırıyor ama bu sefer çok olağanüstü şeyler oldu. Geri dönmek, Galatasaray'da olmak ve bu taraftarla birlikte olmak çok güzel."



"Devre arasında çok şeyin değişeceğini göreceğiz"



"Devre arasında çok şeyin değişeceğini göreceğiz. Galatasaray hiçbir zaman yüksek derecede şampiyonluk adaylığından vazgeçmeyecek. Takımın daha evvel oynadığı bir oyunu, değişik bir düzeni vardı. O nedenle bu iki günde takıma çok fazla dokunmak istemedim. Sadece ufak dokunuşlarım, direktiflerim oldu tabii. Bu maçı kazanırsak devre arasında daha rahat müdahaleler yapacağız."



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