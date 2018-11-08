Fatih Terim, Derbi Sonrası İstifa Eden Hasan Şaş'ın İstifasını Kabul Etmedi
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ın, Fenerbahçe ile oynanan derbi sonrasında istifa ettiği ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kabul etmediği ortaya çıktı.
Olaylı Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Fatih Terim, Schalke maçı sonrası "Hasan Şaş kimsenin ceza vermesini beklemeden kendisine ceza veren karaktere sahip. Onunla ilgili konu varsa biz karar veririz. Zarar verdiğini de biliyor. Bana göre Galatasaray'a yararı, zararından fazla" demişti.
FATİH TERİM BİLE ULAŞAMADI
Terim'in bu sözlerinin perde arkası ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre; Şaş derbi sonrası telefonunu kapattı. Fatih Terim dahil kimse kendisine ulaşamadı. Terim bunun üzerine, Ümit Davala'yı Şaş'ın evine yolladı.
HASAN ŞAŞ ÇOK ÜZGÜNDÜ
Son derece üzgün olan Hasan Şaş, Ümit Davala'ya "Herkese zarar veriyorum. Özellikle Galatasaray'a daha fazla zararım olsun istemiyorum. Artık yokum, istifa ediyorum" ifadesini kullandı.
ÖNCE TELEFON SONRA YÜZ YÜZE
Bu şok gelişmeden haberdar olan Fatih Terim, Hasan Şaş'la önce telefonda sonra yüz yüze görüştü. Terim, "Evet hatalısın ancak bize yararın, zararından daha fazla" ifadesini kullanarak istifayı önledi.
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Etmez tabi edermi hiç kendi yetiştirdi.....çocukken köpeğim vardı benim ve köpeğe ti tu tu tu diye komut veriyordum sevmediğim insanları görünce hemen saldırıyordu Çomar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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hasta ruhlu insan, senin gibilerini futboldan men etmek lazım. terimde aynı cacık olduğundan istifasını kabul etmemiş.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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aynı tastant yedikleri için kabul etmediCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yemin ediyorim futbol hayatimi oldurdunuz milli takkm olsun,superlig olsjn avrupa kupasi olsun .hepsinden sogdumCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gelin onu kel ime anlatın Hasan Şaş futbolda oldukça bu olaylar hep devam eder. Birde iyi gostermeye çalışmayın şu keliCevap Yaz 1 Yayından Kaldır