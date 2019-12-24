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Fatih Terim'den "Zorlu" göndermesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkati çekti.

24.12.2019 21:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:06
Fatih Terim'den

(TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü , sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkati çekti.

Fatih Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek." ifadelerini kullandı.

Terim'in bu paylaşımı, Fenerbahçe ve TFF yöneticilerinin Zorlu Center'daki toplantısına bir gönderme olarak yorumlandı.

Kaynak: AA
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