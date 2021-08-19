Fatih Terim sürpriz tercihlere imza attı! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
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Fatih Terim sürpriz tercihlere imza attı! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Fatih Terim sürpriz tercihlere imza attı! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
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Galatasaray, Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında, deplasmanda Randers'la karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek isterken Fatih Terim'in sahaya süreceği 11'de netlik kazandı. Marcao'nun yokluğunda Alpaslan Öztürk formayı veren Terim, forvette Diagne'nin yerine Mohamed'e şans verdi. Öte yandan Yedlin, Emre Akbaba ve Emre Kılınç da ilk 11' geri dönen diğer isimler olarak dikkat çekti.

Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Danimarka temsilcisi Randers'la karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek. Karşılaşma Star TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

CICALDAU VE NELSSON FORMA GİYEMEYECEK

Randers ile ilk olarak deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, 26 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek için mücadele verecek. Sarı-kırmızılı takım da Marcao, Oğulcan Çağlayan ile yeni transferler Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson'dan karşılaşmada forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Randers: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Hammershoj-Mistrati, Egho.

Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Alpaslan, Luyindama, Yedlin, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Emre Akbaba, Mohamed

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Fatih Terim sürpriz tercihlere imza attı! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Haberler Spor
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