Fatih Terim sürpriz tercihlere imza attı! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında, deplasmanda Randers'la karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek isterken Fatih Terim'in sahaya süreceği 11'de netlik kazandı. Marcao'nun yokluğunda Alpaslan Öztürk formayı veren Terim, forvette Diagne'nin yerine Mohamed'e şans verdi. Öte yandan Yedlin, Emre Akbaba ve Emre Kılınç da ilk 11' geri dönen diğer isimler olarak dikkat çekti.