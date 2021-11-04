Fatih Terim'den sürpriz tercih! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'ler belli oldu

Avrupa Ligi E Grubu'nda lider durumda bulunan Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova engelini de geçerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

ARDA VE BOEY YOK

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada görev yapamayacak. UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maç kadrosunda yer alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil Dervişoğlu

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Zhivoglyadov, Jedjav, Barinov, Rybus, Maradishvili, Beka Beka, Zhemaletdinov, Rybchinskiy, Anjorin, Kerk

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