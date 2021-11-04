Fatih Terim'den sürpriz tercih! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'ler belli oldu
Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yı ağırlıyor. Saat 20.45'te başlayacak maçı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Fatih Terim bu karşılaşmada Gaziantep FK maçını kazanan kadroyu korurken yalnızca Barış Alper Yılmaz yerine Feghouli'ye şans verdi.
Avrupa Ligi E Grubu'nda lider durumda bulunan Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova engelini de geçerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
ARDA VE BOEY YOK
Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada görev yapamayacak. UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maç kadrosunda yer alamayacak.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Morutan, Halil Dervişoğlu
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Zhivoglyadov, Jedjav, Barinov, Rybus, Maradishvili, Beka Beka, Zhemaletdinov, Rybchinskiy, Anjorin, Kerk
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