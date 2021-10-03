Fatih Terim'den sürpriz forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler - Haberler Spor
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Fatih Terim'den sürpriz forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler

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Fatih Terim'den sürpriz forvet tercihi! İşte Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler

Süper Lig'in 8. hafasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Fatih Terim bu maçta defans ikilisinde Alpaslan ve Nelsson'a ilk 11'de şans verirken ileri uçta Feghouli, Babel, Mostafa forma giyecek.

4 maçlık kötü seriyi geçen hafta Göztepe maçıyla sonlandıran Galatasaray, Çaykur Rizespor'u da yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Ligde galibiyeti bulunmayan Karadeniz ekibi ise yeni hocası Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk kez 3 puan almak için sahada.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Çaykur Rizespor'da Monzango, Ronaldo Mendes, Baiano ve Gökhan Gönül kadroda yer alamayacak. Cemali Sertel, Remy ve Yasin Pehlivan'ın durumu maç saatinde belli olacak. Galatasaray'da ise sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'la birlikte riske edilmek istenmeyen Boey'in yanı sıra cezalı Marcao ve Oğulcan Çağlayan da Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Çaykur Rizespor:

Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Nelsson, Alpaslan, Yedlin, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Babel, Mustafa Muhammed

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