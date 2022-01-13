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Fatih Terim'den "Son imzam" paylaşımı!

Fatih Terim'den
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray ile yollarını ayıran Teknik Direktör Fatih Terim'den imza paylaşımı geldi.

Galatasaray ile yollarını ayıran Teknik Direktör Fatih Terim'den imza paylaşımı geldi.

Sarı-kırmızılı takımla yollarını ayıran Teknik Direktör Fatih Terim, günler sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı kulübe attığı ilk imza ve attığı son imzanın fotoğraflarını koyan Terim, "Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam" notunu düştü.

(İHA)

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