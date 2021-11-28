Yeni Malatyaspor tehlikeli geldi! Galatasaray oyun kurmakta zorlanıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Malatyaspor tehlikeli geldi! Galatasaray oyun kurmakta zorlanıyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaşıyor. Avrupa'da bir maç kala gruptan çıkmayı garantileyen Aslan, ligde ise 2 maçtır kazanamıyor. Zirveden kopmamak adına oldukça kritik öneme sahip mücadelede Fatih Terim sürpriz tercihlere imza atarak Barış Alper, Emre Kılınç ve Babel'e ilk 11'de şans verdi.

Geçen hafta derbi mağlubiyeti yaşayan Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Malatya deplasmanına gidiyor. Avrupa'da fırtınalar estiren ancak ligde sıkıntılı bir süreçten geçen sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'u devirerek yeni bir galibiyet serisinin fitilini yakmak istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Yeni Malatyaspor'da sakatlığı devam eden Tetteh'in oynama ihtimali düşük görülüyor. Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan ile birlikte Aytaç Kara ve Oğulcan Çağlayan maç kadrosunda yer almıyor. Öte yandan, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Haddadi, Ndong, Mallan, Chouiar, Hafez, Kubilay, Adem

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Taylan, Barış Alper, Emre Kılınç, Babel, Diagne

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hayatını kaybetti

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hayatını kaybetti

 Son Dakika: Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz vefat etti

Son Dakika: Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz vefat etti

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title