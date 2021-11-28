Yeni Malatyaspor tehlikeli geldi! Galatasaray oyun kurmakta zorlanıyor
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaşıyor. Avrupa'da bir maç kala gruptan çıkmayı garantileyen Aslan, ligde ise 2 maçtır kazanamıyor. Zirveden kopmamak adına oldukça kritik öneme sahip mücadelede Fatih Terim sürpriz tercihlere imza atarak Barış Alper, Emre Kılınç ve Babel'e ilk 11'de şans verdi.
Geçen hafta derbi mağlubiyeti yaşayan Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Malatya deplasmanına gidiyor. Avrupa'da fırtınalar estiren ancak ligde sıkıntılı bir süreçten geçen sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'u devirerek yeni bir galibiyet serisinin fitilini yakmak istiyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Yeni Malatyaspor'da sakatlığı devam eden Tetteh'in oynama ihtimali düşük görülüyor. Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan ile birlikte Aytaç Kara ve Oğulcan Çağlayan maç kadrosunda yer almıyor. Öte yandan, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
İŞTE İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Haddadi, Ndong, Mallan, Chouiar, Hafez, Kubilay, Adem
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Taylan, Barış Alper, Emre Kılınç, Babel, Diagne
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