Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi Paylaşımı: Tahmin Edin Kim Geri Döndü?
Teknik direktörü Fatih Terim Galatasaray'ın başında 7. şampiyonluğunu ilan etti. Terim kutlamalar sonrası sosyal medya hesabından, "Tık tık! Tahmin edim kim geri döndü?" diyerek paylaşımda bulundu.
Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki 7. şampiyonluğunu ilan ederken Şampiyonlar Ligi'ne gelecek sezon doğrudan katılmayı da garantiledi. Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'yle ilgili olarak Tweet attı, ortalık yıkıldı.
GALATASARAY 21. KEZ MUTLU SONA ULAŞTI
Süper Lig'de son hafta heyecanı nefesleri kesti! Başakşehir, Fenerbahçe'nin de şampiyonluk ihtimallerinin bulunduğu son haftaya lider giren Galatasaray, Göztepe deplasmanından 1-0'lık zaferle ayrıldı ve 21. kez Süper Lig'in en büyüğü oldu.
FATİH TERİM, DEVLER LİGİYLE İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTI
Fatih Terim, Galatasaray'a 7. şampiyonluğunu kazandırırken sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gitmeyi garantiledi. Galatasaray'la 3. döneminde Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Fatih Terim, şampiyonluk sonrasında Devler Ligi'yle ilgili bir paylaşım yaptı ve ortalık yıkıldı!
"TAHMİN EDİN KİM GERİ DÖNDÜ"
Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabını etiketleyen Fatih Terim, "Tık tık! Tahmin edim kim geri döndü?" ifadeleri anlamına gelen "Knock knock! Guess who is back" ifadelerini kullandı. İmparatorun bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede beğenildi ve paylaşıldı.
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OkadarCevap Yaz Yayından Kaldır
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bırakın gs başında kallsın bu maddi acıdan okadar büyük zarar veriyoki külube bunun emrinde calışan hiç yoksa 100 kişi var buda külebe hayrı bi yükCevap Yaz Yayından Kaldır
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yoldan geçen adamı üç büyüklerin başına getir birinci ikinci üçüncü diye sıralanırCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Cimbombom sen rakipsizsin helalCevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
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igor tudoru tebrik ediyorum. takım mühendisliği taktik teknik direktörlük şampiyonluk onun sayesinde geldi. igorun oynattığı takım terimin oynattığı takımdan 10 kat daha iyi oynuyorduCevap Yaz 20 24 Yayından Kaldır