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Aslan kötü seriye son vermek istiyor! Galatasaray-Göztepe maçı başladı

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Aslan kötü seriye son vermek istiyor! Galatasaray-Göztepe maçı başladı

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yle karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Fatih Terim bu maçta Taylan'ı yedek kulübesine çekerken Feghouli'ye ilk 11'de şans verdi. Sarı-kırmızılılarda ileri uçta ise Halil Dervişoğlu görev yapıyor.

4 haftadır galibiyete hasret kalan Galatasaray, İzmir'de Göztepe'ye konuk oldu. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte kötü seriyi sonlandırıp zirveyle puan farkını eritmek istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Arda Turan ile Sacha Boey'in yanı sıra cezası süren Marcao, karşılaşmada oynamadı. Marko Mihojevic, Murat Paluli ve Ege Özkayımoğlu'nun sakatlıklarının bulunduğu Göztepe'de kırmızı kart cezalısı Beykan Şimşek de forma giyemedi.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Feghouli, Kerem, Halil

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Dino Arslanagic, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Obinna Nwobodo, Tjanic, Halil Akbunar, Lourency Rodrigues, Cherif Ndiaye

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