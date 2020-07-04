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Fatih Terim'den Onyekuru'ya: "Seni özleyeceğim oğlum"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılılara veda eden Henry Onyekuru ile bir fotoğrafını paylaştı ve altına da İngilizce, "Seni özleyeceğim oğlum" notunu düştü.

Fatih Terim'den Onyekuru'ya:
04.07.2020 20:13 | Son Güncelleme: 04.07.2020 20:36

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılılara veda eden Henry Onyekuru ile bir fotoğrafını paylaştı ve altına da İngilizce, "Seni özleyeceğim oğlum" notunu düştü.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kiralık sözleşmesi bittiği için Monaco'nun geri çağırdığı Onyekuru'ya sosyal medya hesabından veda etti. Deneyimli çalıştırıcı, 23 yaşındaki oyuncuyla birlikte çekildiği fotoğrafa yer vererek, İngilizce olarak da, "Seni özleyeceğim oğlum" notunu paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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