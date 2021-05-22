Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e yanıt
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Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e yanıt

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e yanıt
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz'in dün düzenlediği basın toplantısında kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalar üzerine, "Mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz'in dün düzenlediği basın toplantısında kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalar üzerine, "Mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır" dedi.

Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği talihsiz basın toplantısından, milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum.Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardında küçük gruplar özelinde, zaman zaman ise kamuoyu önünde açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin merakın farkındayım.

Ancak; mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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