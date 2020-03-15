Fatih Terim'den korona virüsü açıklaması
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Fatih Terim'den korona virüsü açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi sonrası korona virüsüne rağmen futbol oynamalarını eleştirerek, "Seyircili oynanan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında oynatıyorsunuz. Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu.

15.03.2020 22:50 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:50
Fatih Terim'den korona virüsü açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi sonrası korona virüsüne rağmen futbol oynamalarını eleştirerek, "Seyircili oynanan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında oynatıyorsunuz. Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu. Birilerine zarar gelecekse istediğinizi şampiyon yapın. Oynamayalım kardeşim. Ben komplo teorisi üretmiyorum ama hepimizi paranoyak olduk" dedi.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Mücadele sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Korona virüsü hakkında detaylı konuşan ve mevcut durumda maç yapmaktan rahatsız olduklarını dile getiren Terim, "Global bir sorun ile karşı karşıyayız Ülkeler olağanüstü hal ilan ediyor. Sınırlar kapatılıyor, uçuşlar durdu. Risk grubundakiler evlerinde. Meclis toplantıları iptal, etkinlikler iptal. Biz de genç ve alt yapımızı yolladık. Kamu ve özel kuruluşlarda evden çalışma esasına geçildi. Tüm büyük ligler ertelendi. Arkadaşlar, hiç aklınıza gelir miydi NBA ertelenecek? Tenis maçları ertelendi. Uluslararası futbol kurumları iptal ve erteleme kararı aldı. Milyonlarlar milyarlar, 'futbol insan hayatından önemli değil' diyorlar. Korona virüsü böyle bir şey. Seyircili oynanan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında oynatıyorsunuz. Türk futboluna net 50 senemi verdim. Bir grubun temsil ediyorum. Kimseyi üzmek niyetinde değilim ama doğruları da söyleyeceğim. Bazıları söyleniyor ben söylüyorum. Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu. Böyle de bir illet var. Hepimiz yardımcı olacağız. Ama oyuncuların, bizlerin, hatta sizlerin hayatı ne olacak? Akreditasyon sahibi 850 kişi var. Bu kadar yakın olduk mu birbirimize? Hani 1 metreden yakın durmayacaktık? Hepimizin hayatı tehlikede. Bu maç olmasa evde olacaktınız. Ertelense bütün futbolcular evlerine gitse olacak bir hadiseden kimse gocunmaz. Çünkü herkes kendini koruyacak. Şimdi bir tanemizden birisi çıksa, hepimiz karantinaya gireceğiz. Florya'nın her tarafını dezenfekte ettik. Oyuculara soyunma odasında soyunmak istemedi tekrar dezenfekte ettik. Söylenen ile eylem birbiri ile örtüşmüyor. Hangi bilimsel yaklaşım ve tedbir ile oynatıyorsunuz? Karar alınmışa, bizim muhatabımız TFF. Çarşamba günü seyircili diyor akşam seyircisiz diyor. Perşembe Başakşehir maçı seyircili, ertesi gün lig maçı seyircisiz. 4 tane unsur var. Ben olmazsam oyun olmaz, futbolcu olmazsa oyun olmaz, hakem olmasa idare edilmez, seyirci olmazsa ne tadı kalır ne de tuzu. Beşiktaş bizim ciddi bir rakibimiz. Buna rağmen takımımdan memnunum. Konsantre olmaları mümkün değil. Tadı tuzu kalmaz bu işin, yapay olur. Bütün ülkeme sesleniyorum, lütfen dikkat etsinler. Kuralları biz de alt yapımıza aktardık. İnşallah ülkemizde fazlası görülmez. Sağlık Bakanımızın da her dakika bilgilendirmesine teşekkür ederiz. Ülkemiz inşallah en kısa sürede bunu atlatacak" şeklinde konuştu.

"BENİM ÇOCUKLARIMIN CANI NİYE ÖNEMLİ DEĞİL?"

Bir basın mensubunu maçların ertelenmesi konusundaki soruyu ise Terim, "Bana siz değil, federasyon soracak. Her şeyin derneği var. Futbolcular derneği toplanıp, biz oynamıyoruz demesi lazımdı. Diyemezler. Sendika olmadıkları sürece böyle kalacaklar. Futbolun ana unsurlarını devreye almazsınız, alacağınız kararlarda net olamazsınız. İki hafta sonra milli takım arası var. Milli takım arasına kadar erteleseydiniz, baktınız vakalar bitti o zaman oynardınız. Benim çocuklarımın canı niye önemli değil? Çocuklarım derken, futbolcularımdan bahsediyorum. Kendi adıma değil Türk futbolu adına söylüyorum. Biz ülke olarak yeri gelince beraber olabiliyoruz, burada neden olamıyoruz? Süper Lig ile TFF 1. Lig bir nebze iyi imkanlarda. BAL'da düşünemiyorum. Birilerine zarar gelecekse istediğinizi şampiyon yapın. Oynamayalım kardeşim. Ben komplo teorisi üretmiyorum ama hepimizi paranoyak olduk. Her sene bir zorluğa alışkınız biz" yanıtını verdi.

"OYUNCULARIN PSİKOLOJİLERİ BOZUK"

Oyuncuların psikolojilerinin bozuk olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Başkan ile sürekli irtibat halindeyiz. İlk antrenmamız çarşamba günü. İki gün izin verdim takıma. Oyuncuların psikolojileri bozuk. Onların da aileleri var, çocukları var. Bu böyle devam ettiği sürece en sıkıntılı biziz. Bugün şu salonda 67 kişi var. Hepimiz birbirimize çok yakınız. Bir grup bana bir şey olmaz, bir grup panikçi. Söylemimiz ve eylemimiz arasında büyük farklar var. İnşallah futbol aleminde bir şey çıkmaz. Çıkarsa hepimiz karantinaya gireceğiz" şeklinde konuştu.

"SERGEN YALÇIN'IN TAKIMA ELİ DEĞDİĞİ BELLİ"

Sergen Yalçın'ın hocalığını beğendiğini belirten Terim, "Beşiktaş'ı kutluyorum. Onlar da taraftar önünde oynamak isterdi. Sergen hocanın takıma elinin değdiği belli olmuş. Çok iyi hocalık yapıyor daha da iyi olacak. Oyunun hakimi bizdik. 1-2 pozisyon verdik ama daha çok organizasyon bizdeydi. Gole ulaşamadık. 3. bölgede son pas tercihlerini yanlış yaptık. Pas yüzdemiz bira düşük kaldı. 16 şut atmışız, bunlardan birini atmamız gerekirdi. Ben bunu atmosferin yapaylığına veriyorum. Eğer bir oyuncu bugün yürüyorsa, taraftar olsa koşar. Oyuncularımı da germiyorum. Buna rağmen iyi oynadılar. İki takımı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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