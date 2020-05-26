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Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisi gibi koronavirüsü (Kovid-19) atlatanlardan immün plazma bağışçısı olmaları için çağrıda bulundu.

Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı
26.05.2020 23:34 | Son Güncelleme: 26.05.2020 23:34

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisi gibi koronavirüsü (Kovid-19) atlatanlardan immün plazma bağışçısı olmaları için çağrıda bulundu.

Türk Kızılay'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kovid-19 ile mücadelesinden galip ayrılan Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e plazma bağış çağrıları için teşekkür eder, tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.Fatih Terim ise, çağrıda bulunduğu videoda, "İyileştim diye mücadele bitmedi. Canla, kanla, koronavirüs ile mücadeleye devam edeceğiz. Sen de bu virüse karşı zafer kazandıysan binlerce insana umut olabilirsin. Plazmanı Kızılay'a bağışla, Kızılay senin için hastanelere ulaştırsın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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