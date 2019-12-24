Fatih Terim'den imalı paylaşım

24.12.2019 21:43 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:48

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.



Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeni ile PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu. Terim twitter hesabından, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" dedi.



Terim'in bu paylaşımı, Fenerbahçe ve TFF yöneticilerinin Zorlu Center'daki toplantısına bir gönderme olarak yorumlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA