Fatih Terim'den Fenerbahçe derbisi yorumu: "Kadıköy'e kazanmaya gidiyoruz"

17.02.2020 04:37 | Son Güncelleme: 17.02.2020 04:37

Süper Lig'in 22. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonu konuştu.



"KAÇIRILACAK GOLLER DEĞİL"



"Oyunu kontrolümü altında götürdük. Biraz daha az pas yaptık gibi görünüyor ama 1'den sonra kaçırdığımız goller de kaçırılacak goller değil, bulsanız başka yere gider, bulamadığınızda rakip için itici bir güç."



"FALCAO DENEDİK BİRAZ"



"Bazı sakat oyuncularımız olmadığında işler değişebiliyor, Falcao'yu da biraz denedik bugün. Her an, her kayıpta aşağıya doğru gitmeniz muhtemelken sorumluluğu alıp, zaman zaman çok da iyi oynamak ve galip gelmek önemli. Oyuncularımı kutluyorum."



"İYİ OYNAMAK ÖNEMLİ"



"RAKİP 20 FAUL YAPMIŞ"



"Bugün pas yüzdemiz biraz düşmüş, bu oyuncu tipleriyle biraz alakalı. Direkt oyun isteğimiz, az pas yapmamızı sağladı ve bu da top kaybına neden oldu. Rakip 20 faul yapmış, biz 8 faul yapmışız. 20 rakamı çok yüksek, demek ki oyun bayağı kesilmiş."



"KADIKÖY'E KAZANMAK GİDİYORUM"



"Fenerbahçe'nin son haftalardaki durumu bizim maçla hiç alakalı olmayacaktır. Galatasaray-Fenerbahçe maçlarının havası, atmosferi çok değişik oluyor. O ciddiyetle, o dikkatle oynayan Galatasaray olacak. İnşallah kazanıp geliriz. Galatasaray nereye giderse gitsin, kazanmaya gider. İnşallah Kadıköy'den kazanır geliriz, zaten kazanmaya gidiyoruz. Ben hiç oyuncularıma, 'bize beraberlik yeter' dediğimi hatırlamıyorum."