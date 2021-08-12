Fatih Terim'den Diagne ve Feghouli sürprizi! Galatasaray'ın Avrupa'daki kaderini belirleyecek maçta ilk 11'ler belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 1-1'in rövanşında Galatasaray, İskoçya'da St. Johnstone'la karşılaşacak. Ucunda Avrupa Ligi play-off turu biletinin olduğu kritik mücadelede Fatih Terim'in sahaya süreceği 11 belli oldu. Deneyimli hoca büyük bir sürprize imza atarak gözden çıkarılan futbolcular Feghouli ve Mbaye Diagne'ye ilk 11'de şans verdi. Saat 21.00'de McDiarmid Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Andris Treimanis yönetecek.
Galatasaray ile St. Johnstone, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında McDiarmid Park'ta oynanacak mücadelede karşı karşıya geliyor. UEFA'nın aldığı yeni karar gereği deplasman golü kuralı uygulanmayacak müsabakada her türlü beraberlik maçı uzatmaya götürecek.
FALCAO, İSKOÇYA'YA GÖTÜRÜLMEDİ
Sarı-kırmızılı takımda lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Alexandru Cicaldau ile kırmızı kart cezalısı Fernando Muslera, karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan Falcao da İskoçya'ya götürülmedi.
İŞTE İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ
St. Johnstone: Clark, Gordon, Kerr, McCart, Brown, Booth, Craig, McCann, Davidson, Kane, O'Halloran
Galatasaray: İsmail, Luyindama, Marcao, Boey, van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Arda, Diagne