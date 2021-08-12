Fatih Terim'den Diagne ve Feghouli sürprizi! Galatasaray'ın Avrupa'daki kaderini belirleyecek maçta ilk 11'ler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 1-1'in rövanşında Galatasaray, İskoçya'da St. Johnstone'la karşılaşacak. Ucunda Avrupa Ligi play-off turu biletinin olduğu kritik mücadelede Fatih Terim'in sahaya süreceği 11 belli oldu. Deneyimli hoca büyük bir sürprize imza atarak gözden çıkarılan futbolcular Feghouli ve Mbaye Diagne'ye ilk 11'de şans verdi. Saat 21.00'de McDiarmid Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Andris Treimanis yönetecek.