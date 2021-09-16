Fatih Terim'den defansa sürpriz ikili! İşte Galatasaray-Lazio maçında ilk 11'ler - Haberler Spor
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Fatih Terim'den defansa sürpriz ikili! İşte Galatasaray-Lazio maçında ilk 11'ler

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Fatih Terim'den defansa sürpriz ikili! İşte Galatasaray-Lazio maçında ilk 11'ler

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Lazio'yla karşılaşıyor. TT Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Fatih Terim, defansta sürpriz bir tercihe imza atarak maça Marcao-Nelsson ikilisiyle başlıyor. Sarı-kırmızılıların hücum hattında ise Kerem, Morutan ve Halil Dervişoğlu görev yapacak.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde perdeyi Lazio maçıyla açıyor. Türk Telekon Stadı'nda oynanacak maç EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, sahadaki yerini alamayacak. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak. Lazio'da ise herhangi bir eksik bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil Dervişoğlu

Lazio: Strakosha, Acerbi, Luis Felipe, Lazzari, Hysaj, Leiva, Akpa-Akpro, Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile

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Ali Gülhan
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