Fatih Terim'den defansa sürpriz ikili! İşte Galatasaray-Lazio maçında ilk 11'ler

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde perdeyi Lazio maçıyla açıyor. Türk Telekon Stadı'nda oynanacak maç EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, sahadaki yerini alamayacak. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak. Lazio'da ise herhangi bir eksik bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil Dervişoğlu

Lazio: Strakosha, Acerbi, Luis Felipe, Lazzari, Hysaj, Leiva, Akpa-Akpro, Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile

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