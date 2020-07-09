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Fatih Terim'den bir ilk! Galatasaray kariyerinin en kötü serisi...

Dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray'da çok önemli başarılara imza atan Fatih Terim, son dönemde takımının aldığı kötü sonuçlarla kariyerinde bir ilki yaşıyor.

Fatih Terim'den bir ilk! Galatasaray kariyerinin en kötü serisi...
09.07.2020 12:10 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:13

Dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray'da çok önemli başarılara imza atan Fatih Terim, son dönemde takımının aldığı kötü sonuçlarla kariyerinde bir ilki yaşıyor.

UEFA Kupası'nın da aralarında olduğu 20 kupa kazanan ve Türk futbolunun en başarılı teknik direktörü olarak ön plana çıkan Terim, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı son 7 lig maçında galibiyet sevinci yaşayamadı.

Terim yönetimindeki Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasından sonra çıktığı 7 lig karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.

Galatasaray'ın başına ilk olarak 1996'da geçen, 4 farklı dönemde ve 12 farklı sezonda görev yapan Terim, sarı-kırmızılı takımın başında ilk kez böyle bir süreçle karşı karşıya kalıyor.

Bundan önceki en kötü seriyi 2003-2004 sezonunda yaşayan Terim, 13 ile 18. haftalar arasında 6 maç üst üste galibiyet elde edememişti. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, söz konusu süreçte üçer beraberlik ve yenilgi yaşamıştı.

Dört yıl sonra en kötü seriyi tekrarladı

Galatasaray, 4 yıl sonra Süper Lig'de 7 maçlık kazanamama serisine girdi.

Ligde arka arkaya 7 maçında galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılılar, en son benzer bir süreci 2015-2016 sezonunda geçirmişti.

Galatasaray, iki farklı teknik adam Mustafa Denizli ve Jan Olde Riekerink'in idaresindeki süreçte 23 ile 29. haftalar arasında galibiyet sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar, bu dönemde 4 beraberlik ve 3 yenilgi gördü.

- Muslera gitti kalesi düştü

Galatasaray, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından Süper Lig'de kalesinde ciddi bir sorun yaşamaya başladı.

Ligin 27. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasında sakatlanan Muslera'nın yerine kaleyi genç file bekçisi Okan Kocuk devraldı.

Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde 26 maçta kalesinde 20 gol gören Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı konumundaydı. Muslera'nın sakatlanmasının ardından sarı-kırmızılı ekip, 5 müsabakada 13 gol yedi.

- Ligde ilk 2 şansı kalmadı

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetiyle Süper Lig'de ilk 2'ye girme şansını kaybetti.

Ligde son 7 haftada kazanamayarak şampiyonluk yarışında havlu atan sarı-kırmızılı ekip, bitime 3 hafta kala lider Medipol Başakşehir'in 14, ikinci Trabzonspor'un ise 10 puan gerisine düştü.

Galatasaray, kalan maçlarını kazansa bile bordo-mavili ekibi yakalama şansı bulunmuyor.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'un CAS mücadelesini kazanması durumunda iki sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalacak.

Kaynak: Hürriyet

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