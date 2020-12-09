Fatih Terim'den Başakşehir'e destek
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Fatih Terim'den Başakşehir'e destek

09.12.2020 07:57 | Son Güncelleme: 09.12.2020 08:01
Fatih Terim'den Başakşehir'e destek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Webo'ya, Paris Saint-Germain maçının 4. hakemi tarafından yapılan ırkçı söylemlerle ilgili destek paylaşımında bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Webo'ya, Paris Saint-Germain maçının 4. hakemi tarafından yapılan ırkçı söylemlerle ilgili destek paylaşımında bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Fransa'da oynanan Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasında, 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun, turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk'un yardımcısı Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Bu olayın ardından her yerden destekler gelirken, bir destek mesajı da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim paylaştı. Terim, sosyal medya hesabındaki mesajında, "No to racism! Respect!" yazdı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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