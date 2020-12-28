Fatih Terim'den, Adana Demirspor'a ziyaret
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Fatih Terim'den, Adana Demirspor'a ziyaret

28.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:16
Fatih Terim'den, Adana Demirspor'a ziyaret

TFF 1. Lig'de 9. hafta erteleme maçında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor.

TFF 1. Lig'de 9. hafta erteleme maçında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Adana temsilcisinin antrenmanına ziyarette bulundu.

TFF 1. Lig 9. hafta erteleme maçında Adana Demirspor, çarşamba günü deplasmanda İstanbulspor ile oynayacak. Bu zorlu müsabakanın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden Adana ekibini, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ziyaret etti. Eski oyuncuları Tarık Çamdal, Aurelien Chedjou ile kiralık olarak Adana Demirspor'da top koşturan Yunus Akgün'le buluşan Terim, Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar'la da bir süre görüş alışverişinde bulundu.

(İHA)

Fatih Terim'den, Adana Demirspor'a ziyaret
Fatih Terim'den, Adana Demirspor'a ziyaret
Fatih Terim'den, Adana Demirspor'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:17:51. #1.15#
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