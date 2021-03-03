Fatih Terim: "Demek ki Türkiye'de VAR hakemi yok"
03.03.2021 22:36 | Son Güncelleme: 03.03.2021 22:42
MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamalarıANKARA - Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi.
MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının ardından
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamaları
ANKARA - Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı