Fatih Terim: "Demek ki Türkiye'de VAR hakemi yok"
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Fatih Terim: "Demek ki Türkiye'de VAR hakemi yok"

03.03.2021 22:36 | Son Güncelleme: 03.03.2021 22:42

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamalarıANKARA - Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi.

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamaları

ANKARA - Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray'ı 2-1 yendi. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. (1)

Fatih Terim: 'Demek ki Türkiye'de VAR hakemi yok'
Fatih Terim: 'Demek ki Türkiye'de VAR hakemi yok'
Fatih Terim: 'Demek ki Türkiye'de VAR hakemi yok'
Fatih Terim: 'Demek ki Türkiye'de VAR hakemi yok'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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