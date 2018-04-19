Fatih Terim: "Cumartesi Günü Bambaşka Bir Galatasaray Olacaktır"

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'nın açıklamaları STANBUL -Galatasaray, deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 mağlup oldu ve Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu